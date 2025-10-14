الرئيس عون استقبل عائلة الشهيد الرائد جوزف حنا: إلى جانب كل عائلات الشهداء

A + A -

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، عائلة الرائد الطيار الشهيد جوزف حنا، الذي ضم والده الدكتور ميشال حنا، وارملة الشهيد السيدة ايفانا حنا وطفلتهما لين حنا، والسيدة أميرة الحاج وايلي حنا، بول حنا، والمختار كميل حنا والسيدة امال حنا.

وجدد الرئيس عون تعازيه الحارة باستشهاد الرائد الطيار جوزف حنا، منوها ب"عطاءاته في المؤسسة العسكرية وبمناقبيته"، مؤكدا وقوفه الى "جانب عائلة الرائد الشهيد كما عائلات كل شهداء الجيش الذين ضحوا بأغلى ما عندهم في سبيل الدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله".