توقيف سائق سيارة في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما السّرقات بمختلف أنواعها، وفي سياق تنفيذ الخطة الأمنية الهادفة إلى الحدّ من هذه الظواهر في العاصمة بيروت، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء بيروت حول قيام شخص مجهول على متن سيارة نوع تويوتا بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها، وذلك في العديد من مناطق بيروت ووجود مقاطع فيديو لدى غرفة المراقبة والتحكم في قيادة شرطة بيروت توثّق هذه العمليّات، وتداول مقطع فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي يُظهره متسللًا الى محل للسّمانة وسرقة بعض البضائع من داخلها.

نتيجةً للاستقصاءات والتّحريات الفوريّة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد هويّة المشتبه به، وهو:

إ. ع. (تولد عام ١٩٩٦، فلسطيني)

بتاريخ 24-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في محلّة سامي الصلح على متن سيارة التويوتا لونها فضي من دون لوحة خلفية، وعليها لوحة أمامية مغايرة.

بتفتيشه والسّيّارة، تم ضبط أدوات يستخدمها في سرقاته.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تنبيه: تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصّة (جهاز خلوي، حاسوب محمول، حقيبة يد…) داخل سيّاراتهم، كي لا تكون عرضة للسّرقة.