living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقيف سائق سيارة في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟

14
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما السّرقات بمختلف أنواعها، وفي سياق تنفيذ الخطة الأمنية الهادفة إلى الحدّ من هذه الظواهر في العاصمة بيروت، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء بيروت  حول قيام شخص مجهول على متن سيارة نوع تويوتا بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها، وذلك في العديد من مناطق بيروت ووجود مقاطع فيديو  لدى غرفة المراقبة والتحكم في قيادة شرطة بيروت توثّق هذه العمليّات، وتداول مقطع فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي يُظهره متسللًا الى محل للسّمانة وسرقة بعض البضائع من داخلها.

نتيجةً للاستقصاءات والتّحريات الفوريّة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد هويّة المشتبه به، وهو:

إ. ع. (تولد عام ١٩٩٦، فلسطيني)

بتاريخ 24-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في محلّة سامي الصلح على متن سيارة التويوتا لونها فضي من دون لوحة خلفية، وعليها لوحة أمامية مغايرة.

بتفتيشه والسّيّارة، تم ضبط أدوات يستخدمها في سرقاته.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تنبيه: تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصّة (جهاز خلوي، حاسوب محمول، حقيبة يد…) داخل سيّاراتهم، كي لا تكون عرضة للسّرقة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout