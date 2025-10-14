كواليس- نائبٌ يلّتمِس الموقف الأميركي تجاه لبنان!

A + A -

يقول نائب يلتقي بشكلٍ دائم بدبلوماسيين أميركيين معنيين بلبنان والمنطقة، أن الملف اللبناني سيتحرك مطلع الشهر المقبل مع تسلّم السفير الأميركي الجديد واللبناني الأصل ميشال عيسى، مهامه الدبلوماسية رسمياً. وينقُل النائب المذكور عن مسؤولين أميركيين أن السفير عيسى سيرتبط تلقائياً بوزارة الخارجية الأميركية ويتقيّد بتوجيهاتها ولن تختلف عن سياسات الإدارة الأميركية التي ظهّرها المبعوث الأميركي توم برّاك وقبله مورغان أورتاغوس تجاه الوضع في لبنان وسلاح حزب الله وبالتالي السياسة الأميركية واحدة بمعزل عن أداء المبعوثيّن.