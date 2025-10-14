قضية مياه تنورين تشكل فرصة للحكومة لتفعيل الكشف الفني على معامل التعبئة وفحص شبكات مياه الشفة- نسيم بو سمرا

A + A -

قضية مياه تنورين والبلبلة التي احدثتها بعد قرار وزارة الصحة بتوقيف شركة "مياه تنورين" عن تعبئة المياه وسحب منتجاتها من الأسواق، وذلك إلى حين تبيان سبب التلوّث ومعالجة المشكلة" شكلت صدمة بالرأي العام نتيجة البيانات الرسمية لوزارة الصحة والنتائج المخبرية للبكتيريا التي تحملها هذه المياه، ومع التأكيد ان الهدف ليس الاضرار بهذه الشركات اللبنانية الرائدة او تشويه سمعتها، ولكن بالوقت نفسه لا يجب التساهل في مسألة صحة الانسان الذي يبقى أولوية ولا التغاضي عن انتشار الاغذية او المياه الملوثة بالسوق اللبناني، في بلد من المفترض انه يملك افضل جودة مياه، نعم الله عليه بها؛

ولذلك على وزارة الصحة ملاحقة هذه القضية المتعلقة بشركة مياه تنورين كما فتح ملف جودة المياه على مصراعيه، ولذلك على وزارة الصحة إجراء كشف شامل على معامل تعبئة مياه الشرب في لبنان، للتحقق من مصدر المياه ونوعيتها، ولا سيما تلك التي تُباع كمياه مكرّرة في الغالونات، وتفعيل فرق الكشف في الوزراة لزيارة معامل تعبئة مياه الشرب في كل لبنان وفحص شبكات مياه الشفة المتصلة بخطوط التعبئة والتأكد من عدم اختلاطها بأنابيب الصرف الصحي، لما يشكّله من خطر انتشار أنواع من الجراثيم لا تُرى بالعين المجرّدة.



ومن الضروري ايضا الكشف عن نوعية العبوات المستخدمة في تعبئة المياه، التي في حال لم تكن مطابقة للمواصفات الاوروبية قد تتفاعل كيميائيًا مع الماء وتُطلق جزيئيات ضارّة قد تكون مسبّبة للسرطان في حال تم تخزينها بشكل خاطئ وبحرارة عالية او وضعت تحت اشعة الشمس، ويجب على وزارة الصحة ايضا مراقبة كيفية توزيع عبوات المياه والغالونات في الاسواق بشكل آمن.



هذه الحوادث تحصل عادة، ولكن على شركات التعبئة المراقبة الدائمة والفحص الدوري لتحسين الجودة، بهدف الحؤول دون دخول بكتيريا مضرة الى العبوات خلال مرحلة المعالجة والتعبئة، وبذلك تجنب هذه الشركات اهتزاز الثقة بها لدى المستهلكين وتحافظ على صورتها الجيدة وتحمي مصالحها، وتمنع بالتالي تعريض حياة المستهلكين وصحتهم للخطر.

قضية مياه تنورين قد تشكل فرصة للحكومة اذا عرفت كيفية الاستفادة منها لتفعل وزارة الصحة الكشف الفني على معامل تعبئة المياه وفحص كافة شبكات مياه الشفة في لبنان ويبقى على المواطن بعيدا من التنمر والمزاجية والعصبية او الاستخفاف بالخطر، ان يتعامل مع المسألة بحذر ووعي، إلى أن تتبيّن الحقيقة الكاملة حول سلامة المياه ومصدر التلوّث.