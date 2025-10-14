باسيل بحث في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في لبنان مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر

A + A -





استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برئاسة السيّدة أنياس دور، يرافقها المستشار للشؤون السياسية والإنسانية السيد شوقي أمين الدين، وذلك بحضور منسق العلاقات الدبلوماسية بشير حداد.



تمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في لبنان، ودور اللجنة الدولية في مساندة الفئات الأكثر تضرّراً، لا سيّما في الأزمات الامنية والحروب التي مرّت على البلاد.



وأكد باسيل على أهمية الدور الإنساني الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية بما يخدم كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه.



من جهتها، عرضت السيدة دور أبرز برامج اللجنة وأنشطتها في لبنان، مؤكدة استمرار التزام الصليب الأحمر بدعم الشعب اللبناني وشراكته مع مختلف الجهات الوطنية.