باسيل استقبل سفير الصين: لانفتاح لبنان على كل الدول الصديقة شرقاً وغرباً

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان تشن تشواندونغ والوفد المرافق، بحضور نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ومنسق العلاقات الدبلوماسية بشير حداد.

تمّ خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين لبنان والصين في مختلف المجالات.

كما تطرّق المجتمعون إلى التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، وأكّد باسيل على أهمية انفتاح لبنان على كل الدول الصديقة شرقاً وغرباً، مشدّداً على أنّ العلاقات مع الصين يجب أن تكون مرتكزة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من جهته، عبّر السفير الصيني عن تقدير بلاده للبنان وشعبه، مؤكداً على متانة العلاقات التاريخية بين الشعبين اللبناني والصيني.