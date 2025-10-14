بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة!

A + A -

أعلنت وزير الصحة أنه "نظرا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بشأن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالوكالة رقم 1931/1 تاريخ 13/10/2025 والمتضمن وقف شركة تنورين عن تعبئة مياه الشرب وبيعها في الاسواق لكونها ملوثة، يهمها توضيح ما يلي:



- ان القرار صدر عن وزير الصحة العامة بالوكالة لوجود وزير الصحة العامة الاصيل خارج الاراضي اللبنانية.



- أن الوزارة تتابع بمسؤولية مسار فحص عينات اخرى من مياه الشرب الموجودة في الاسواق باسم "تنورين" في المختبرات وهي بانتظار آخر النتائج ليبنى على الشئ مقتضاه.

- ان وزارة الصحة العامة باشرت اخذ عينات من عبوات مياه الشرب الموجودة في الاسواق والعائدة لغالبية الشركات لفحصها والتأكد من سلامتها وجودتها.



- تؤكد وزارة الصحة العامة أن الإجراء المتخذ بحق شركة "تنورين" يُلغى فورًا اذا اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لجودة المياه وسلامتها بما يضمن صحة المواطن وسلامته، وتشدد في الوقت نفسه على التزامها الثابت بحماية صحة اللبنانيين وصون سمعة الشركات اللبنانية في حال التزامها بالمعايير الصحية".