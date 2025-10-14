بالصور - مسيرة بالشموع من تنظيم هيئة الحدت في التيار بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين

A + A -

بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين نظمت هيئة الحدت في التيار الوطني الحر مسيرة بالشموع انطلقت من أدراج كنيسة سيدة الحدت حيث استشهد عدد من الضباط والعناصر العسكريين في ١٣ تشرين ١٩٩٠. وانطلقت المسيرة باتجاه نصب شهداء الحدت بمشاركة أهالي الشهداء، و النائبين السابقين الدكتور "ناجي غاريوس" و المهندس "حكمت ديب"، المهندس "فادي أبو رحال" والسيدة "نادين نعمة"، رئيس المجلس البلدي في الحدت جورج عون وأعضاء البلدية، منسق قضاء بعبدا "فادي نصر" وأعضاء هيئة القضاء، منسق القضاء السابق "وليد المدور"، ومنسقي و اعضاء الهيئات المحلية المجاورة، أهالي الحدت وكوادر حزبية.