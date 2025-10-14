رفع وتيرة التصعيد ..الملف اللبناني التالي بعد غزة

A + A -

نقلت «البناء» عن أوساط دبلوماسية غربية أن الملف اللبناني سيتحرّك في وقت قريب، وسيكون الملف التالي بعد غزة، ولا يعني أننا سنشهد حرباً كالحرب السابقة بين لبنان و»إسرائيل»، لكن التوجه الإسرائيلي إلى رفع وتيرة التصعيد بعد الانتهاء من تطبيق المراحل الأولى من «وثيقة غزة» التي وقعها ترامب ومعه 20 دولة أمس، في شرم الشيخ. وأوضحت الأوساط أن التداعيات العسكرية والأمنية والسياسية لاتفاق غزة لن تلفح لبنان فحسب، بل المنطقة برمّتها، وستعمل الدبلوماسية الأميركية على تسريع وتيرة الحلّ في لبنان عبر زيارات مكثفة للموفدين الأميركيين، ومن المحتمل أن تزور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بعد بدء السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى مهامه الدبلوماسية رسمياً، على أن تعمل واشنطن على إعادة تفعيل عمل «الميكانيزم» والضغط على جميع الأطراف لضبط الحدود وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، بعد مسلسل التصعيد الإسرائيلي الأخير لا سيما الاعتداء على المدنيين ومصالحهم في المصيلح.