عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 تشرين الأول 2025

الأخبار: الجرافات "بنك أهداف" للعدو: ممنوع إعمار الجنوب!

تهويل على لبنان يمصير غزة اذا لم ينزع السلاح

عون: أوقفوا العدوان... فنتفاوض

أسرى فلسطين... شهود على التوحش

النهار: لبنان تلقّى استدراكاً من ترامب: ندعم الرئيس... عون يعلن موقفاً متقدماً: نفاوض ولا نعاكس



الجمهورية: ترامب: عصر ذهبي للمنطقة

حان وقت السلام في الشرق الأوسط

البناء: ترامب للكيان مبروك النصر… نحن شركاء الإبادة… وللعرب هاتوا أموالكم وطبّعوا | الاتفاق يوقف الحرب بلا أفق حلّ القضية الفلسطينية وسلاح المقاومة عنصر تفجير | فشل عربي إسلامي أوروبي بانتزاع كلمة من ترامب حول حلّ الدولتين وفلسطين



اللواء: عون للتفاوض في «زمن التسويات» وسلام يطالب القمة بدعم لبنان لإنهاء الإحتلال

الرئيس الأميركي يرحِّب بـ«حصر السلاح»: حزب الله خنجر ضرب إسرائيل وأنهيناه

الديار: ترامب يروّج لـ«سلام القوة»... ولبنان يدخل مرحلة القلق

عون يطرح خيار التفاوض مع «إسرائيل» مستندًا إلى تجربة الترسيم البحري

جعجع يهاجم الحكومة والثنائي يردّ: «نكاية بالطهارة»!

l'orient le jour: Comment le Liban peut rattraper le train de Charm el-Cheikh









الشرق الأوسط السعودية: ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار

الأنباء الكويتية: معلومات لـ "الأنباء": تكريم لفرنسوا عقل وشركات عالمية وأميركية في "بيروت 1"