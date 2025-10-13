بالصور - غسان الخوري شارك في المؤتمر الوطني للتيار في مونتريال الذي جمع منسقي كولكو - كندا

A + A -

شارك نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان الخوري في المؤتمر الوطني للتيار في مونتريال الذي جمع منسقي كولكو - كندا وتخللته ورشات عمل حددت الرؤية للإنتخابات وتفعيل عمل الهيئات.

كذلك شارك الخوري في قداس في كنيسة مار شربل في تورنتو ترأسه المطران مروان تابت، وبحضور قنصل لبنان في تورنتو وفعاليات سياسية وروحية وممثلي أحزاب لبنانية.

وكانت كلمة للخوري شددت على معاني ذكرى ١٣ تشرين والدور الوطني الجامع الذي يؤديه التيار للمحافظة على سيادة لبنان وبناء الدولة. وأكد الخوري أن التيار سيواجه كل محاولات الاقصاء كما واجه في السابق ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ و١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، وشدد على الحفاظ على حق الإنتشار في الإقتراع والتمثيل عبر ممثلين له في الدائرة ١٦.