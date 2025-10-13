خاص - دمشق تتجاوز بري: العرب يختبرون التوازن الجديد!

A + A -

لا يزال استثناء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اللقاء برئيس مجلس النواب نبيه بري محل تقويم وتحليل بالنظر إلى رمزية هذه المسألة، الأمر الذي تعتبره أوساط سياسية "غير اعتيادي وتشكل خرقاً لبروتوكول غير مكتوب يقضي بأن يدرج أي موفد عربي أو أجنبي زيارة بري ضمن جدول لقاءاته الرسمية".

وتربط الأوساط "هذا التجاهل المقصود بتبدّل في مقاربة دمشق وحلفائها لمسار العلاقة مع المؤسسات اللبنانية، وبمحاولة بعض العواصم العربية اختبار موازين القوى الداخلية بعد التبدلات التي فرضتها الحرب في الجنوب والمفاوضات الإقليمية الجارية".



وترى أنّ "التجاهل السوري لبري، الذي يُعدّ تاريخياً أحد أبرز خطوط التواصل بين بيروت ودمشق، يعكس برودة في التنسيق السياسي بين الجانبين، وربما رغبة في إبقاء القنوات مفتوحة مع أطراف أخرى تمهيداً لإعادة ترتيب المشهد اللبناني – السوري على أسس جديدة، قد تتبلور مع انطلاق مشاريع الإعمار وإعادة الانتظام السياسي في الإقليم".