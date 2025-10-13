بالفيديو- مطاردة "مروّعة" على طريق الدامور- السعديات.. دورية تتعرض لكمين وإصابات!

شهدت الطريق الساحلية بين الدامور والسعديات مساء الأحد مطاردة أمنية خطيرة نفّذتها دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان أثناء تعقّبها مطلوبًا يُعدّ من كبار مروّجي المخدّرات في المنطقة.

وخلال المطاردة، ترجّل المطلوب من السيارة التي كان يقودها، وأطلق النار بشكل مباشر ومباغت على عناصر الدورية،

ما أسفر عن إصابة نقيب من آل الحريري وعنصرين آخرين من مكتب الاستقصاء بجروحٍ بالغة.

وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لتلقّي العلاج،

فيما تمكّن المطلوب من الفرار سيرًا على الأقدام بعد أن ضُبطت السيارة التي كان يستخدمها.

وبحسب المعلومات، فإنّ المطلوب يُدعى حسين يحفوفي، وهو تاجر مخدّرات كبير يوصف بأنّه “أبو سلّة رقم 2”،

وقد بدأت المطاردة من بلدة سبلين وانتهت عند مفرق السعديات، حيث استخدم رشاش “كلاشينكوف” لإطلاق النار على الدورية.