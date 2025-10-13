تهديدات من داخل سجون لبنان: "سنحرقها"!

A + A -

نًشر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي موَقّع باسم "شبكة من السجناء اللبنانيين، نتحفظ على هويتنا لاعتبارات أمنية".

وجاء فيه:



"سنحرق السجون كما أحرقتم مستقبلنا



لم يعد تسوُّل الحلول من المسؤولين ينفع، فالسلطة في لبنان قوية على الضعيف و متواطئة مع القوي، و قد حذرنا سابقا في بياننا الأول من أي حلول جزئية لملف السجون تقتصر على السجناء السوريين فقط، وقلنا أننا شكلنا (شبكة من السجناء في مختلف سجون لبنان) و جهزنا أنفسنا لتصعيد يقلب الطاولة على الجميع، لأننا خسرنا كرامتنا كبشر ولم يعد لدينا مانخسره."