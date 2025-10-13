عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 تشرين الأول 2025

A + A -

الأخبار: أول شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد خروقات العدو

"أجيال السيد": إستفتاء شعبي جديد للمقاومة

"كرنفال شرم الشيخ"... اليد باقية على الزناد

















النهار: ارتفاع مقلق في وتيرة التسخين الميداني "الحزب" يلاقي سلم غزة باستعراض كشفي

اللواء: «الشكوى» توحِّد الموقف اللبناني.. ونتنياهو يتوعَّد حزب الله

سلام يتحرَّك دبلوماسياً إغاثياً.. والميكانيزم تستأنف إجتماعاتها بعد غد



الجمهورية: إنتظار خطة سلام ترامب للمنطقة

محتطان للخطة في مصر وإسرائيل



الديار: تصريح عون عن «تعويض غزة في لبنان» يثير القلق من حرب اسرائيلية آتية

هل يناقش مؤتمر شرم الشيخ حل الدولتين أم يغيب عنه؟

إحتفال كشفي غير مسبوق لحزب الله... قاسم: المقاومة لا تساوم

l'orient le jour: Reconstruction du Sud : quand Israël et le Hezbollah jouent la même carte face à l’État libanais

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: ترمب يعلن انتهاء «حرب غزة» ويتوقع صمود وقف إطلاق النار

قال إنه سيجري تشكيل «مجلس سلام» على نحو سريع من أجل غزة

الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: رسالة النار الإسرائيلية وضعت السلطة أمام المواجهة