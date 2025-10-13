living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 تشرين الأول 2025

13
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
الأخبار: أول شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد خروقات العدو
"أجيال السيد": إستفتاء شعبي جديد للمقاومة
"كرنفال شرم الشيخ"... اليد باقية على الزناد





النهار: ارتفاع مقلق في وتيرة التسخين الميداني "الحزب" يلاقي سلم غزة باستعراض كشفي

 

 

 

 

اللواء: «الشكوى» توحِّد الموقف اللبناني.. ونتنياهو يتوعَّد حزب الله
سلام يتحرَّك دبلوماسياً إغاثياً.. والميكانيزم تستأنف إجتماعاتها بعد غد

 

 

 


الجمهورية: إنتظار خطة سلام ترامب للمنطقة
محتطان للخطة في مصر وإسرائيل

 

 

 


الديار: تصريح عون عن «تعويض غزة في لبنان» يثير القلق من حرب اسرائيلية آتية
هل يناقش مؤتمر شرم الشيخ حل الدولتين أم يغيب عنه؟
إحتفال كشفي غير مسبوق لحزب الله... قاسم: المقاومة لا تساوم

 

 

 

 

l'orient le jour: Reconstruction du Sud : quand Israël et le Hezbollah jouent la même carte face à l’État libanais

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ترمب يعلن انتهاء «حرب غزة» ويتوقع صمود وقف إطلاق النار
قال إنه سيجري تشكيل «مجلس سلام» على نحو سريع من أجل غزة

 

 

 

الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: رسالة النار الإسرائيلية وضعت السلطة أمام المواجهة

