هكذا ردت نائبة رئيس التيار على جعجع...

ردت نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي على ما قاله رئيس القوات سمير جعجع فكتبت: "‏حتى ما تعلق كذبتَك براس حدا: "القوات” كانت شريكة التيار بقانون الانتخابات من أول حرف لآخره، وخصوصاً ببند تخصيص النواب الـ٦ للانتشار. بوقتها تشاركنا سوا هيدا الانجاز الاستراتيجي، بينما كل الباقيين كانوا ضدّ، بدليل التعديل يلي صار بالـ٢٠٢٢، يوم يلي تحوّلت القوات بسحر ساحر راس حربة معن لإجهاض هيدا الانجاز".

وأضافت نجم كتيلي: "قصر النظر، يا قصير البصيرة، عم يهدّد أهم إنجاز لتصحيح التمثيل ورفع الغُبن والرجوع لجوهر وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف، وإلغاء التشوّهات يلي انفرضت زمن وضع اليد على القرار الوطني السيادي".

وختمت: بكل الأحوال، عندك فرصة أخيرة لحتى عن جدّ تشيل عنّك صبغة الغش والخداع. نحنا بانتظار جوابك عن مبادرتنا بخصوص انتخاب المغتربين لحتى يعرف المقيم والمغترب مين الصادق ومين الكذاب!