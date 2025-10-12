بالصورة: إعلامي لبناني شهير ينعي زميله!

A + A -

كتب الإعلامي ريكاردو كرم عبر صفحته ما يلي :

" إلى متى سنظلّ نودّع خيرة شبابنا؟ إلى متى سنشيّع أصدقاءنا وزملاءنا، واحداً تلو الآخر؟ كل خسارة أصبحت أثقل من التي قبلها، وكل إسم يرحل يتحوّل إلى جرحٍ جديدٍ في القلب. وداعاً يا صالح جعفراوي، الناشط الذي حمل الكلمة سلاحاً، وسار خلف الحقيقة حتى آخر الطريق. كان يجب أن يبقى لك وقتٌ أطول، حياةٌ أطول، غدٌ آخر. لكن في عالمنا، يموت الأمل باكراً، ويصير الصمت عادة. نرثيك بالحبّ، ونرثيك بالغضب، لأنّ الحزن لا يجب أن يكون لغتنا الوطنية. رحم الله من رحلوا، وحمى من بقي من وجع هذا الزمن. #صالح_الجعفراوي"