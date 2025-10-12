بالصورة: تهديد إسرائيلي علني لشخصيةٍ لبنانية.. من هي؟

A + A -

كشف الصحافي الميداني حسين شعبان عبر صفحته ما يلي :" تُحلّق مسيّرة إسرائيلية فوق النبطية وقراها، وتبثّ بيانات تحريضية وتهديدية ضد المهندس طارق مزرعاني، رئيس تجمّع أبناء القرى الحدودية، وهو تجمّع مدني تأسّس قبل 3 أشهر بمطالب موجّهة للدولة، كي تدعم صمود الأهالي المهجرين قسرًا، وقد نفذ التجمع اعتصامين أمام سرايا صور والنبطية قبل أسبوع.

هذا عمل ترهيبيّ إسرائيلي، واختبار لسيادة الدولة ومسؤولياتها.

يجب أن تتحمل الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني كامل المسؤولية عن حماية مزرعاني وضمان سلامته وأمنه، وكلنا مدعوون للتضامن مع نضال المهندس مزرعاني وكلّ أفراد التجمّع ودعمهم."