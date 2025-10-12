نجم لبنانيّ شهير وسلاح "الحزب"... هذا ما اعلنه!

A + A -

قال النجم يوسف الخال إنّه ليس مع تسليم السلاح، في ظلّ هذه المرحلة التي يمرّ فيها لبنان.

وأضاف الخال: "الموضوع جايي بالقلب، بدك ياني اعتذر وأنا مش عامل شي، بدك ياني سلمك السلاح وانت بعدك قاعد بالبيت؟".



وتابع: "بكل بلد فيه سلاح وجيش واحد، وأنا مع انو يكون الجيش هو ممسك بزمام الامور". وقال: "من حيث المبدأ العام، لازم يكون أكيد السلاح بإيد الجيش، ولكن فيه حدا بدو يفوت عليكي كلّ 5 ثواني". وأضاف: "إذا كانوا الموارنة بالجنوب مش الشيعة، ما كنا عملنا نفس الشي؟"