بالفيديو: هكذا نٌفذت الجريمة في الضاحية!

نشرت صفحة " وينيه الدولة " الخبر التالي مرفقاً بفيديو يظهر الجريمة كيف نفذت في الضاحية الجنوبية لبيروت!:"
في إنجازٍ جديد يؤكد الدور المتنامي للإعلام الرقمي في خدمة المجتمع، نجحت صفحة «وينيه الدولة» مجدّدًا في كشف هوية لصٍّ محترف نفّذ سلسلة سرقات طالت عددًا كبيرًا من الأبنية السكنية في الضاحية الجنوبية.
هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة خطوات ناجحة رسّخت من خلالها الصفحة موقعها كمنصّة فاعلة في كشف الجرائم، وتحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداة حقيقية لإحقاق الحق ونصرة المظلومين، ما أكسبها احترام وثقة شريحة واسعة من اللبنانيين."