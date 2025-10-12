living cost indicators
بالصور - التيار الوطني الحر في ملبورن-أستراليا يحيي ذكرى 13 تشرين

12
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقام التيار الوطني الحر في ملبورن-أستراليا لقاءً في مكتبه لإحياء ذكرى شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠.

حضر اللقاء منسق استراليا السيد مارون الخوري ومناصرين واعضاء هيئة ملبورن.
تخلّل اللقاء إضاءة للشموع ودقيقة صمت عن أرواح الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ذلك اليوم، من عسكريين ومدنيين.

قدّم اللقاء منسق التيار الوطني الحر في ملبورن السيد روبير بخعازي الذي أضاء على معاني ذلك اليوم، معتبراً ان ١٣ تشرين هو بداية التيار الوطني الحر.

وألقى كلمة التيار في ملبورن نائب الرئيس السيد ناصيف مزهر.
وقال مزهر أن ١٣ تشرين هي ذكرى عظيمة، ورمز لبداية مقاومة سلمية لتحرير لبنان. وعلى الرغم من الخسارة العسكرية، فإن كل عضو من التيار يشعر بالفخر والاعتزاز بشهداء الجيش اللبناني الابطال الذين لم ولن ننساهم.
وشدد مزهر على ان ذكرى ١٣ تشرين تشد عزيمتنا وتضيء شمعة الامل والنضال وختم مزهر بمقولة للجنرال تقول "نرقد تحت التراب على رجاء القيامة، فلن نيأس ونحن أحياء"

وختم مقدم اللقاء، منسق مكتب التيار في ملبورن السيد روبير بخعازي كلمته بشكر المشاركين على وجودهم تعبيراً عن وفائهم لشهداء الجيش اللبناني الابرار في ١٣ تشرين.

كما ألقى زغلول الانتشار، الشاعر أنطوان برصونا، قصيدةً وجدانية مستذكراً الشهداء الأبرار وتضحياتهم، مثنياً على مسيرة الرئيس العماد ميشال عون.

{{article.title}}
