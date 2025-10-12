البطريركية الأرمنية الكاثوليكية تعلن عن احتفالاتها الرسمية بمناسبة احتفال تقديس الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان

A + A -

صدر عن المكتب الإعلامي للبطريركية الأرمنية الكاثوليكية البيان التالي:

بمناسبة احتفال تقديس الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان، تُعلن البطريركية الأرمنية الكاثوليكية أن الاحتفالات الرسمية ستجري على الشكل التالي:

* نهار الأحد 19 تشرين الأول 2025، الساعة العاشرة صباحًا:

قدّاس إعلان تقديس الطوباوي أغناطيوس مالويان، برئاسة قداسة البابا لاوُن الرَّابع عشر في ساحة القديس بطرس – الفاتيكان.

* الاثنين 20 تشرين الأول 2025، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر:

لقاء خاص مع قداسة البابا لاوُن الرَّابع عشر، قاعة بولس السادس في الفاتيكان.

* الاثنين 20 تشرين الأول 2025 الساعة السادسة مساءً:

قدّاس الشكر في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، يترأسه البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان.

تدعو البطريركية جميع الذين سجّلوا أسماءهم للمشاركة في هذه المناسبة إلى التوجّه إلى المعهد الحبري الارمني الأرمن في روما ابتداءً من نهار الأربعاء 15 تشرين الأول ولغاية نهار السبت من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 7:00 مساءً ، لاستلام بطاقاتهم الخاصة بالدخول والمشاركة في الاحتفالات.