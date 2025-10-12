living cost indicators
هذا ما قاله حمدان عن الاعتداء الاسرائيلي على المصيلح!

12
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
ان ما جرى من إجرام يهودي اسرائيلي صهيوني على منطقة المصيلح، يجب أن نضعه في خانة العقل الاجرامي للعدو الاسرائيلي، وعدم التفزلك والتفلسف بالكلام بأنه رسالة إلى دولة الرئيس نبيه بري، لأن كل ما يجري من تدمير وقصف وإجرام بحق الآمنين اللبنانيين في كل مناطق لبنان، من بيروت إلى البقاع إلى جبل لبنان والشمال، إلى الجنوب الأبي الصامد، تعتبر رسالة الى كل المسؤولين اللبنانيين، فخامة الرئيس حوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام ودولة الرئيس نبيه بري.
من هنا ندعو كما دعا دولة الرئيس نبيه بري، إلى تجميع عناصر القوة العابرة للطوائف والمذاهب، لأن القاتل لا يصنف الدم المسلم عن الدم المسيحي، ولا يعرب الدم مذهبياً،
والأهم من كل ذلك أن يتجرأ المسؤولين، وأن يكون الرد فعلاً ونكرر ما كنا نقوله، بجمع مجلس الدفاع الأعلى والذهاب إلى تسليح الجيش اللبناني، بمنظومات دفاعية رادعة لهؤلاء المجرمين الاسرائيليين من أي مصدر كان، وهنا نشدد من أي مصدر كان، وهذه فعلاً تتطلب جرأة في وجه الأميركيين الذين يفرضون حظراً على تقوية جيشنا اللبناني، بالمقولة التي قالها طوم براك بأننا لن نسلح اللبناني لكي يردع اسرائيل، بل سنسلحه لكي يقاتل أبناء بلده.
هذا دليل واضح على أن الذي يدير هو المجرم الاكبر الولايات المتحدة الأمريكية الني تدير المجرم الأصغر نتانياهو.

{{article.title}}
