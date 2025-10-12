living cost indicators
بالصور - هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر تنظّم لقاء في ذكرى ١٣ تشرين وباسيل خص المشاركين برسالة دعم

نظمت هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر لقاء جمع منسّقي المقاطعات والهيئات المحلية في لقاءٍ حمل روح الالتزام والانتماء، وعكس وحدة الصفّ حول نهج التيار وثوابته الوطنية.

افتتح الاجتماع المنسّق العام، السيد أنطوان مناسا، بكلمة أكّد فيها على أهمية توحيد الجهود بين جميع الهيئات في كندا، والعمل بروح الفريق الواحد خدمةً لقضية التيار ورسالة لبنان الحرّ المستقلّ.

كذلك، شارك منسّق عام الانتشار السيد نديم جرداق في اللقاء، مؤكدًا دعمه الدائم لكولكو كندا ولجهودها في تعزيز حضور التيار في القارات كافة، مشيدًا بالمستوى التنظيمي المميّز الذي وصلت إليها المنسقية في كندا.

وفي مداخلةٍ خاصة عبر تقنية “الزوم”، توجّه رئيس التيار النائب جبران باسيل إلى المشاركين برسالة دعم وتشجيع، مثمّنًا اندفاع المنتسبين في كندا وعملهم المنظّم، ومعتبرًا كولكو كندا نموذجًا يحتذى به في الالتزام والعمل المؤسساتي. كما شدّد على الدور الريادي للانتشار اللبناني في صون الهوية والانتماء، وعلى أهمية استمرار التعاون بين الوطن والاغتراب لما فيه خير لبنان.

وفي مداخلةٍ مؤثرة، قدّمت مسؤولة الانتخابات في كولكو كندا، السيدة عبير شمعون، عرضًا شاملًا حول التحضيرات الجارية للاستحقاقات المقبلة، مشدّدةً على أهمية العمل الميداني وتفعيل التواصل مع المنتسبين، بما يضمن مشاركة فعّالة وفاعلة تعكس نبض القواعد الشعبية للتيار في كندا.

بعدها، قام أمين السر لكولكو كندا، السيد وليد حداد، بتلاوة المقرّرات الصادرة عن الهيئة العامة، والتي ركّزت على تفعيل العمل التنظيمي، توسيع الانتسابات، وتعزيز التنسيق بين اللجان والمناطق استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، ألقى المنسّق العام كلمة شكر عبّر فيها عن امتنانه للهيئة المستضيفة في تورونتو على حسن الضيافة والتنظيم، وخصّ بالذكر المنسّقين والهيئات المشاركة على التزامهم وتفانيهم. وأكّد أن العمل الجماعي هو سرّ النجاح، وأنّ التيار في كندا سيبقى نموذجًا في التنظيم والعطاء والانتماء الصادق لوطن الأرز.

معًا نكمل المسيرة… ومعًا نبني لبنان الذي نحلم به!

{{article.title}}
