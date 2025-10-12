living cost indicators
أمطار متفرقة واحتمال تشكل خلايا رعدية ورياح ناشطة.. اليكم ظقس اليوم

12
OCTOBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار وتبقى الرياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية واحتمال تساقط أمطار متفرقة، يستمر حتى صباح يوم غدِ الاثنين حيث يعود الى الاستقرار.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على الجبال يتحول تدريجيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات وتصبح الاجواء ابتداءا من الظهر مهيأة لتساقط أمطار متفرقة واحتمال تشكل خلايا رعدية ورياح ناشطة خاصة شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار وتبقى الرياح ناشطة.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على المرتفعات وفي الداخل كما تبقى الرطوبة منخفضة.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 24 درجة، في الداخل من 10 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و35 كم/س. تشتد بعد الظهر فتقارب ال 50كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل بسوء على المرتفعات اعتبارامن بعد الظهر بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

- حال البحر: مائج اجمالا. حرارة سطح الماء: 27°م.

- الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,39 ساعة غروب الشمس: 18,10

