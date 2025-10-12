الراعي من بكركي: لبنان وطن يضمّ الجميع ولا يُبنى الا على الأمانة

A + A -

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قدّاس يوم الأحد في بكركي، حيث وجّه خلال عظته رسالة وطنية شدّد فيها على أن "لبنان وطن يضمّ الجميع ولا يُبنى الا على الأمانة والحكمة والعدالة".

وقال الراعي إن ما يهدّد الكيان اللبناني هو "غياب روح الوكالة الأمينة والحكمة العادلة"، داعيًا إلى وقفة ضمير حقيقية من كل مسؤول ومواطن. وأضاف: "في هذه المرحلة الدقيقة، يقف كل مسؤول ومواطن ويسأل نفسه: هل أنت وكيل أمين وتتحمّل المسؤولية الوطنية أمام التحديات التي تعصف بوطننا؟".

وتابع البطريرك مؤكّدًا أن لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى "أمناء على المال العام، وعلى الذاكرة الوطنية والرسالة التاريخية"، داعيًا الجميع إلى العودة إلى "الضمير الحي والقيم التي أُسس عليها وطننا".