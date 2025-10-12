من هو المستهدف في غارة برج قلاوية في جنوب لبنان أمس؟

A + A -

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، صباح اليوم الأحد، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أن "الجيش الإسرائيلي قضى على أحد عناصر حزب الله والذي كان يهم بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان".

وأضاف ادرعي، "هاجم الجيش الإسرائلي أمس في منطقة برج قلاوية في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله والذي كان يهم بمحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية عسكرية للتنظيم في جنوب لبنان".

وتابع، "كما هاجم الجيش الإسرائيلي أمس آلية هندسية استخدمها حزب الله لاعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة بليدا في جنوب لبنان".

وأدف ادرعي، "يواصل حزب الله محاولاته لاعادة اعمار بنى تحتية معرضًا سكان لبنان للخطر ومستخدمًا اياهم دروعًا بشرية".

وختم: "أنشطة العنصر ومحاولات اعادة اعمار البنى التحتية العسكرية في جنوب لبنان تشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".