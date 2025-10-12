الشرق الأوسط السعودية: لبنان يخشى حرب «ما بعد غزة»

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

يخشى لبنان حرب «ما بعد غزة»، إثر غارات إسرائيلية استهدفت أمس معارض لآليات ثقيلة في منطقة مصيلح جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، وتدمير 300 جرافة.

وأعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن خشيته من الحرب حين سأل عما «إذا كان هناك من يفكر بالتعويض عن غزة في لبنان، لضمان حاجته لاستدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل»، فيما اعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أن الغارات «تعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش اللبناني في تنفيذ حصرية السلاح في يد القوى الشرعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني».

وعززت الغارات على معارض لآلات الحفر، الانطباع في لبنان بأن إسرائيل تعرقل ورشة إعادة الإعمار وتسعى لمنع استخدام الآليات في إزالة الركام، فضلاً عن استهداف المقدرات المدنية وأصول اللبنانيين.