الإعلامية داليا داغر عن خطاب باسيل: فيه الكثير من الحلم لوطنٍ لا يُفرّق بين أبنائه من شهداء وأحياء

كتبت الإعلامية داليا داغر عبر حسابها على "أكس" تعليقًا على خطاب رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين قائلة:

أن تُحيي ذكرى أليمة كما ذكرى ١٣ تشرين ذكرى أدمت قلوبًا، وأبكت أمّهات، وكسرت آباء، وأضاعت أحلامًا، وهجّرت أبناءً... وما أتى بعدها من تدحرج دراماتيكي، وعزل واضطهاد، تُحييها لتُبقي ذاكرتك حيّة، وفاءً لِمن استُشهدوا وفُقدوا، تُحييها بالصلاة، وفاءً لهم ولأرواحهم، مع شريط الذكريات الأليمة وصور الأحبّة التي بقيت وحيدة مُعلّقة على الحيطان، بعد ٣٥ سنة. ثم تستمع إلى خطاب، فيه الكثير من الحلم لوطنٍ لا يُفرّق بين أبنائه من شهداء وأحياء، خطاب يفتح قنوات للحوار والتلاقي، بإيمانٍ قاطع أنّ *لبنان*، دائمًا وأبدًا، لا يقوم إلّا بوحدته. ومهما اختلفنا في السياسة، يبقى كل شهيد هو شهيد الوطن، لا الطائفة، ولا يمكن أن يقوم لبنان إلّا كما هو، من شماله إلى جنوبه، مهما اشتدّت المحن والتحديات والتهديدات... فلا يمكنك إلّا أن تُصلّي، أن يتلقّف شريكك في الوطن، سواء كان من دينك أو من عقيدة مختلفة، هذا الخطاب، ويسعى، بالفعل لا بالقول، للحفاظ على لبنان.

