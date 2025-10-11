شقيق إعلاميّة لبنانيّة في ذمة الله!

A + A -

أفادت الوكالة الوطنية بوفاة شقيق الإعلامية ليلى دندشي، وجاء في الخبر:

"غيب الموت المهندس فؤاد دندشي شقيق الإعلامية في" الوكالة الوطنية للاعلام " ليلى دندشي.

يصلى على جثمانه الطاهر عقب صلاة العشاء اليوم السبت الواقع فيه ١١ تشرين الأول في مسجد عثمان بن عفان، ويوارى في الثرى في مدافن الميناء الجديدة.

تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الثاني والثالث في قاعة جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية خلف مسجد الصديق - قبالة سرايا طرابلس (من الساعة ٤ عصراً وحتى الساعة 6 مساء).

أسرة "الوكالة الوطنية" تتقدم من الزميلة دندنشي بأحر التعازي، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته."