فادي جريصاتي: النفايات بدا خطة ومال مش عنتريات

كتب الوزير السابق فادي جريصاتي عبر اكس:

بال٢٠١٩ قدمت مخطط توجيهي لمعالجة النفايات مبني على #الامركزية وصوت علي مجلس الوزراء بالاجماع مع اعتراض الوزير علي حسن خليل بالنسبة لموضوع استرداد الكلفة اي تحصيل الرسوم من قبل البلديات وخصم الدين المتراكم عل البلديات من ايام تنصيبة سوكلين. الدولة العميقة بدا مركزية الفساد.

وأضاف: الشفافية بمعالجة النفايات بتقضي بفصل الكنس والجمع عن الفرز وعن الطمر.ما بتكون شركة واحدة بتعمل التلاتة.من انفجار ٤ اب لليوم ما تم معالجة معامل الفرز والتسميد بالكرنتينة وعم نطمر💯من نفاياتنا. توسيع المطمر بلا معامل ما بدوم وهو تاجيل الانفجار. النفايات بدا خطة ومال مش عنتريات.