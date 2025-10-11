سرق فان من برج البراجنة... وهذا ما حلّ به بعد ساعات

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات والدرّاجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 29-09-2025 توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بسرقة فان نوع "تويوتا" لون أبيض من محلّة برج البراجنة.

بعد المتابعة، تمكّنت الشعبة المذكورة من العثور على الفان المسروق في محلّة صبرا، حيث عملت على ضبطه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّة السارق ويدعى:

ف. ص. (مواليد 1981، لبناني)

بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة وخلال ساعات، أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلّة صبرا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بسرقة الفان المذكور من محلّة برج البراجنة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوط المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء.