بري يعلّق على عدوان المصيلح

A + A -

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المصيلح فجر اليوم هو عدوان على لبنان وأهله جميعاً، مشدداً على أن ما جرى لم يستثنِ أحداً فاستُهدف المسيحي كما المسلم و"اختلط الدم بالدم".

واعتبر بري أن هذا العدوان السافر في شكله ومضمونه وزمانه ومكانه وفي الأهداف التي طاولها لن يغير من قناعات اللبنانيين وثوابتهم، وأن أهالي المصيلح يدفعون بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم ثمن تمسكهم بأرضهم وحقهم في حياة كريمة.

ودعا بري إلى الوحدة الوطنية لمواجهة هذا الاعتداء، مشدداً على أن المشهد لتلك الاعتداءات يعكس الطبيعة العدوانية للكيان الإسرائيلي، وأن الردّ على هذا الخطر يبدأ بتوحّد اللبنانيين جميعاً دفاعاً عن الوطن وأهله.

وكان الجيش الاسرائيلي قد نفذ فجر اليوم اكبر عدوان جوي يستهدف منطقة اقتصادية بحتة منذ انتهاء عدوان ال66 يوما، متسببا بارتقاء شهيد و7 اصابات خطرة وبخسائر كبيرة أدت لتدمير عشرات الاليات والجرافات من مختلف الاحجام وذلك في منطقة المصيلح - الزهراني .