الجيش الاسرائيلي يكشف عن هدفه في الغارات فجرًا على جنوب لبنان!

A + A -

كتب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر "إكس"، "أغار الجيش الاسرائيلي الليلة الماضية على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان والتي كانت تستخدم لتخزين آليات هندسية مخصصة لاعادة اعمار بنى تحتية".

وتابع أدرعي، "يواصل حزب الله محاولاته لترميم بنى تحتية في أنحاء لبنان معرضًا مواطني لبنان للخطر ومستخدمًا اياهم دروعًا بشرية".

وختم: "وجود الاليات وأنشطة حزب الله في تلك المنطقة يشكلان خرقًا للتفاهمات بين اسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لحماية دولة إسرائيل".