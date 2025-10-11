«الأخبار»: جعجع مستاء من نصّار والجميّل... والسبب؟

A + A -

جاء في «الأخبار»:

أثار تعيين وزير العدل الكتائبي، عادل نصار، قضاة عدل في جرائم الاغتيال السياسي، وتحديداً الهجوم المسلح على بلدة إهدن، الذي أسفر عن مقتل النائب طوني فرنجية مع أفراد عائلته وبعض مرافقيه، حفيظة «القوات اللبنانية». وقد أبدى رئيس الحزب سمير جعجع استياءه من قرار نصار خلال اجتماعاته الأخيرة، معتبراً أنه كان مقصوداً للإساءة إلى معراب، ولا سيما مع طيّ الملف القضائي منذ سنوات وإصدار العفو العام عنه. كما أوصل رسالة إلى بكفيا مفادها أنه على يقين تام بأن قراراً مماثلاً لم يكن ليُتّخذ من دون موافقة النائب سامي الجميل شخصياً.