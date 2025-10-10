وزير الدفاع عرض مع هانيغان الدعم الاميركي للاجهزة الامنية واستقبل الصمد ومدير الدفاع المدني

A + A -

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان كيث هانيغان، وتم خلال اللقاء عرض الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة الأميركية في إطار مساندة الأجهزة الأمنية اللبنانية وتعزيز قدراتها العملانية.

كما استقبل اللواء منسى ‏رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، وجرى التداول في الأوضاع العامة وفي اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.

والتقى وزير الدفاع الوطني المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، وتم البحث في شؤون تتصل بمهام الدفاع المدني والتنسيق القائم مع وزارة الدفاع في الحالات الطارئة وخطط الإغاثة.