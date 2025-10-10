living cost indicators
بيان صادر عن المالية.. هذا ما جاء فيه!

10
OCTOBER
2025
أصدرت وزارة المالية بياناً ذكّرت فيه المكلفين بتواريخ انقضاء مهل التصريح عن الضرائب المتوجبة عليهم  وبتسديد رسوم الطوابع المالية والفواتير والإيصالات وسواها من الإشعارات الدائنة والمدينة، داعية إياهم الى الالتزام بها حتى لا تُبادر الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلّفين، وجاء في البيان:

" حيث أن مهلة التصريح عن الضرائب المتوجبة عن الفصل الثالث من العام 2025 إلكترونياً أو عبر البريد وفقاً لنوع النموذج، وتسديدها عبر البوابة الإلكترونية أو لدى المصارف التجارية أو شركة ليبان بوست أو الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لهذه الغاية، تنقضي في التواريخ التالية:

- 15/10/2025 فيما يتعلق بضريبة الدخل على الرواتب والأجور والضريبة على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين،

- 20/10/2025 فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة،وحيث أن مهلة التصريح وتسديد رسم الطابع المالي المتوجب عن الفواتير والإيصالات والإشعارات الدائنة والمدينة الصادرة خلال شهر أيلول 2025 تنقضي بتاريخ 15/10/2025،لذلك، تُعلم وزارة المالية المكلفين بأن المهل المبينة أعلاه هي مهل نهائية وتدعو المكلفين للإلتزام بموجباتهم الضريبية عن هذه الفترات، علماً أنها ستبادر إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين منهم% ".

