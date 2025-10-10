living cost indicators
طقس الـ weekend خريفي.. وضباب على المرتفعات!

10
OCTOBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وفوق الجبال وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  
غائم جزئيا مع احتمال تساقط بعض الرذاذ في المناطق الشمالية، ويستقر الطقس خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة، فيتحول الطقس تدريجيا الى قليل الغيوم ويتكوّن الضباب على المرتفعات.
السبت:  
قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وفوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.
الأحد:  
غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة شمال البلاد واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.
الإثنين:  
قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع بدرجات.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 11 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 28 درجة.
-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س .
-الانقشاع:  جيد عل الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
-الضغط الجوي:767 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,39
-ساعة غروب الشمس: 18,10

{{article.title}}
