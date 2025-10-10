living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص- طهران تتكيّف: حسابات النفوذ والكلفة!

10
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org
يشي تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنّ “إيران تريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها” بتحوّل لافت في مقاربة واشنطن لطهران، لكنه في الوقت نفسه يعكس تحوّلاً موازياً داخل السياسة الإيرانية نفسها. فطهران، التي طالما بنت نفوذها على منطق التمدّد والمواجهة، تبدو اليوم في طور إعادة تموضع محسوبة، تمزج بين البراغماتية والحذر الاستراتيجي.
١-ففي غزة، لم تسعَ إيران إلى عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار، بل اكتفت بدعمٍ لفظي للمقاومة من دون الانخراط في أي تصعيد، ما يعكس إدراكها لمحدودية قدرتها على تحمّل كلفة الشروع في مواجهة جديدة.
٢-وفي العراق، برزت مرونتها غير المسبوقة في التعامل مع الحكومة المركزية وتفادي الصدام المباشر مع النفوذ الأميركي، في مؤشر على مراجعة عميقة لأدوات النفوذ التي اعتمدتها على مرّ العقود الأربعة الفائتة.
هذا التحول، وإن لم يبدّل جوهر العقيدة الثورية الإيرانية، إلا أنه أعاد تعريف أولوياتها: تثبيت المكاسب بدل توسيعها، وتكريس النفوذ عبر الديبلوماسية لا عبر السلاح.
٣-وفي لبنان، قد تمتد هذه المراجعة إلى ملف “حزب الله” وسلاحه، في إطار محاولة لاحتواء الضغوط الدولية والمحلية، من دون المسّ بجوهر التحالف.
إيران الجديدة لا تتخلى عن نفوذها، لكنها تحاول إعادة صروغه بلغةٍ أكثر هدوءاً وواقعية، استعداداً لمرحلة إقليمية تُدار بالمساومات لا بالمواجهات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout