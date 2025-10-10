أسرار الصحف ليوم الجمعة 10 تشرين الأول 2025

A + A -

اللواء: أسرار

لغز

لا تُخفي مصادر مطَّلعة أن بعض ملفات الاغتيال التي عُيِّنَ لها محققون عدليون خالية من الأوراق ذات الصلة بالاغتيالات التي مضى على بعضها عقود!



غمز

يسعى مقرَّبون لبلورة توجُّه بتشكيل كتلة نيابية، من طوائف متعددة لمساندة العهد، على نحو ما كان يحصل في عهود سابقة..





همس

قلَّلت مصادر اقتصادية من ملاحظات هيئات قطاعية على مطالب صندوق النقد الدولي، والاتجاه لمناقشة جادة بغية التوصل إلى اتفاق.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر شاركت في مسار مفاوضات اتفاق غزة إن ارتباكاً كبيراً ظهر في تصرفات الوفد الإسرائيلي المفاوض وكثافة الاتصالات التي كان يجريها أعضاؤه بتل أبيب كما ظهر في ارتباك مواعيد اجتماع الكابينت والاجتماع الموسّع للوزراء والتأجيل المتلاحق للمواعيد ثم في استعانة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإقناع الوزراء بخطة الرئيس دونالد ترامب ودعوتهما للمشاركة في اجتماع الحكومة. وتقول المصادر إن المشكلة ليست في القلق على وحدة الحكومة أو في الموافقة على الخطة بل في الشعور العام بالإحباط في شارع اليمين وقادته بمن فيهم نتنياهو وصعوبة الاعتراف بفشل الحرب وغياب الرؤية المستقبلية مع الخشية من الوصول إلى مرحلة يتمّ فيها ربط كل شيء من سلاح المقاومة إلى التطبيع بالدولة الفلسطينية.

كواليس

تلقت مصادر لبنانية رفيعة إشارات واضحة بأن الحديث عن خطر شنّ حرب على لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة هو مجرد مخاوف لا أساس لها، أو نوع من التهويل اللبناني الداخلي لحسابات محليّة، وتقول الإشارات الآتية من مصادر عربية وغربية أن الاتفاقات التي تمّت بين الحكومات العربية والإسلامية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم على العمل المشترك لإنهاء الحروب الاسرائيلية في المنطقة انطلاقاً من إيقاف حرب غزة وأن ما بعد تثبيت وقف النار في غزة سوف يبدأ التحرك لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.