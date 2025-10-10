living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 تشرين الأول 2025

النهار: لبنان "يتأهّل" بحذر لمرحلة ما بعد اتفاق غزة... أول مسؤول سوري في بيروت منذ سقوط الأسد

 

 

 

 

الأخبار: مطمر الجديدة يدوم ويدوم... والرشوة كهرباء بالطاقة الشمسية والغاز
بري يتّهم سلام: «مش سألان ع أهل الجنوب»!
غزة... فرحة بطعم الحذر

 

 

 


الجمهورية: ترقب لبناني لمرحلة ما بعد غزة!
إتفاق غزة يطلق الأسرى ويسحب الإسرائيلي

 

 

 

 

اللواء: سلام يستغرب كلام برِّي: أول زيارة كانت للجنوب ونقدِّم مساعدات لألوف العائلات هناك
الشيباني في بيروت اليوم: جدول أعمال حافل.. وتظاهرة وطنية في افتتاح أسواق بيروت

 

 

 


البناء: اتفاق غزة: وقف النار وتبادل الأسرى وانسحاب تدريجي… والسلاح بيد المقاومة | ترامب يستعد لزياره المنطقة والتحدث أمام الكنيست مرشحاً لنوبل ويشكر إيران | ارتباك إسرائيلي في قضية التبادل ومستقبل الحرب ونتنياهو يطلب مساعدة ويتكوف

 

 

 

 

الديار: لبنان بعد غزة... سقوط وهم تجاهل اهل الارض
الشيباني في بيروت وخطر الحدود الشرقية؟
تفكيك شبكة ارهابية... وسجال بين بري وسلام

 

 

 

 

l'orient le jour: Cessez-le-feu à Gaza : qui a gagné, qui a perdu

 

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية رحب بالاتفاق بين إسرائيل و«حماس»
مصدر ديبلوماسي لـ «الأنباء»: الموفد الفرنسي قال كلمته وينتظر تطوراً في الموقف السياسي يُترجَم ميدانياً

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تصادق على اتفاق غزة و200 جندي أميركي سيشرفون على تطبيقه

