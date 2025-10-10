عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 تشرين الأول 2025

النهار: لبنان "يتأهّل" بحذر لمرحلة ما بعد اتفاق غزة... أول مسؤول سوري في بيروت منذ سقوط الأسد
الأخبار: مطمر الجديدة يدوم ويدوم... والرشوة كهرباء بالطاقة الشمسية والغاز
بري يتّهم سلام: «مش سألان ع أهل الجنوب»!
غزة... فرحة بطعم الحذر
الجمهورية: ترقب لبناني لمرحلة ما بعد غزة!
إتفاق غزة يطلق الأسرى ويسحب الإسرائيلي
اللواء: سلام يستغرب كلام برِّي: أول زيارة كانت للجنوب ونقدِّم مساعدات لألوف العائلات هناك
الشيباني في بيروت اليوم: جدول أعمال حافل.. وتظاهرة وطنية في افتتاح أسواق بيروت
البناء: اتفاق غزة: وقف النار وتبادل الأسرى وانسحاب تدريجي… والسلاح بيد المقاومة | ترامب يستعد لزياره المنطقة والتحدث أمام الكنيست مرشحاً لنوبل ويشكر إيران | ارتباك إسرائيلي في قضية التبادل ومستقبل الحرب ونتنياهو يطلب مساعدة ويتكوف
الديار: لبنان بعد غزة... سقوط وهم تجاهل اهل الارض
الشيباني في بيروت وخطر الحدود الشرقية؟
تفكيك شبكة ارهابية... وسجال بين بري وسلام
l'orient le jour: Cessez-le-feu à Gaza : qui a gagné, qui a perdu
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية رحب بالاتفاق بين إسرائيل و«حماس»
مصدر ديبلوماسي لـ «الأنباء»: الموفد الفرنسي قال كلمته وينتظر تطوراً في الموقف السياسي يُترجَم ميدانياً
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تصادق على اتفاق غزة و200 جندي أميركي سيشرفون على تطبيقه