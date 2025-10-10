عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 تشرين الأول 2025

A + A -

النهار: لبنان "يتأهّل" بحذر لمرحلة ما بعد اتفاق غزة... أول مسؤول سوري في بيروت منذ سقوط الأسد

الأخبار: مطمر الجديدة يدوم ويدوم... والرشوة كهرباء بالطاقة الشمسية والغاز

بري يتّهم سلام: «مش سألان ع أهل الجنوب»!

غزة... فرحة بطعم الحذر



الجمهورية: ترقب لبناني لمرحلة ما بعد غزة!

إتفاق غزة يطلق الأسرى ويسحب الإسرائيلي

اللواء: سلام يستغرب كلام برِّي: أول زيارة كانت للجنوب ونقدِّم مساعدات لألوف العائلات هناك

الشيباني في بيروت اليوم: جدول أعمال حافل.. وتظاهرة وطنية في افتتاح أسواق بيروت



البناء: اتفاق غزة: وقف النار وتبادل الأسرى وانسحاب تدريجي… والسلاح بيد المقاومة | ترامب يستعد لزياره المنطقة والتحدث أمام الكنيست مرشحاً لنوبل ويشكر إيران | ارتباك إسرائيلي في قضية التبادل ومستقبل الحرب ونتنياهو يطلب مساعدة ويتكوف

الديار: لبنان بعد غزة... سقوط وهم تجاهل اهل الارض

الشيباني في بيروت وخطر الحدود الشرقية؟

تفكيك شبكة ارهابية... وسجال بين بري وسلام

l'orient le jour: Cessez-le-feu à Gaza : qui a gagné, qui a perdu



عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية رحب بالاتفاق بين إسرائيل و«حماس»

مصدر ديبلوماسي لـ «الأنباء»: الموفد الفرنسي قال كلمته وينتظر تطوراً في الموقف السياسي يُترجَم ميدانياً

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تصادق على اتفاق غزة و200 جندي أميركي سيشرفون على تطبيقه