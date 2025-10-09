ينشطان في المتن بترويج المخدّرات... وقوى الأمن تقبض عليهما!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان وبخاصةٍ في قضاء المتن.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما كلٌّ من:

خ. ف. (مواليد عام ۲۰۰۸، سوري)

م. ج. (مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)

بتاريخ 22-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشّعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في محلّة برج حمود، على متن درّاجة آليّة نوع V150 لون أسود، من دون لوحات، تمّ ضبطها بعد أن عُثِرَ بداخلها على كميّة من المواد المخدّرة المقسّمة في علب بلاستيكيّة والمعدّة للتّرويج.

بالتّحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الأشخاص في مناطق جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.