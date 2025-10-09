كواليس- تقرير سرّي!

A + A -

أنهَى حزب سياسي بارز منذ فترة وجيزة، التقرير الشامل والكامل عن التحقيقات التي بدأها فور انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان في 27 تشرين العام الماضي، وصار يملك رؤية وصورة واضحة عما حصل خلال حرب العامين الماضيين منذ فتح جبهة الإسناد حتى وقف إطلاق النار في لبنان وصولاً الى مرحلة الهدنة، من خللٍ كبير وانكشاف أمني خطير في مختلف المستويات العسكرية والأمنية والجهادية في الحزب وصولاً الى مستوى قيادة الصف الأول. ويُتيح هذا التقرير الذي صار في عهدة قيادة الحزب، اتخاذ قرارات وإجراءت صارمة لإعادة الهيكلة والترميم وتعزيز القدرات، وقد بقي التقرير طيّ السريّة والكِتمان.