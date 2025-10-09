living cost indicators
بدعوة من منظمة الصحة العالمية.. عبد الله والبستاني وعلامة يشاركون في الاجتماع الإقليمي في مصر

9
OCTOBER
2025
بدعوة من منظمة الصحة العالمية، شارك النواب الدكتور بلال عبد الله، رئيس لجنة الصحة النيابية، والدكتور فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، والدكتور فادي علامة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في الاجتماع الإقليمي للمنظمة الذي انعقد في مصر.
وفي ختام الزيارة، صرّح النائب الدكتور بلال عبد الله من القاهرة قائلاً: "قمنا بزيارة الهيئة العامة للتأمين الصحي في مصر برفقة الزميلين النائبين فريد البستاني وفادي علامة، للاطلاع على التجربة الرائدة والفريدة التي تنفذها مصر في مجال التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت في ست محافظات. نحن في لبنان بصدد إعداد قانون للتغطية الصحية الشاملة، ونرغب في الاستفادة من التجربة المصرية عن قرب، من حيث النجاحات والتحديات والصعوبات، وآلية التمويل، ومستوى التغطية، ودور مراكز الرعاية الصحية، والتعاون مع المستشفيات وسائر المعنيين في القطاع الصحي."
وأضاف عبد الله: "لقد استفدنا كثيرًا من لقاءاتنا ومن الاطلاع على التجربة المصرية. بطبيعة الحال، هناك خطوط عريضة تحكم تطبيق التغطية الصحية الشاملة، ويجب ترجمتها وفق ظروف كل بلد الصحية والاقتصادية. نهنئ الشعب المصري وقيادته على هذه الخطوة الكبيرة لحماية صحة المواطنين، ونقدّر التوجّه الذي يقوده الرئيس المصري والحكومة في هذا المجال."
وختم قائلاً: "نتمنى أن نتمكّن في لبنان من تنفيذ مشروع مماثل يمنح المواطن كرامته الصحية، كما بدأ يتحقق تدريجيًا في مصر. وسنواصل لقاءاتنا وتبادل الخبرات مع الأشقاء المصريين، على أمل أن نرحب بهم قريبًا في لبنان لاستكمال هذا التعاون البنّاء."

