مخطط لتفجيرات في الضاحية وبيروت.. ما علاقة أجنبي يدعى "مارتين"؟!

أكدت مصادر أمنية لـ"المدن" أن الأمن العام اللبناني أحبط مخططاً إسرائيلياً كان يستهدف تنفيذ تفجيرات متزامنة خلال إحياء ذكرى الحرب عند مرقد السيد حسن وفي المدينة الرياضية في بيروت، مستهدفاً المشاركين في المناسبة.

ونُفذت العملية بسرية تامة وبإشراف مباشر من مديرية الأمن العام، حفاظاً على خصوصية التحقيقات التي لا تزال مستمرة لكشف الارتباطات الخارجية للمجموعة.

ووفق المعلومات، يقف وراء المخطط شخص أجنبي يدعى مارتين، يقيم في ألمانيا ويتنقّل في أوروبا، وقد تبيّن من التحقيقات أنه المشغّل الأساسي الذي كان يتواصل مع عناصر الشبكة عبر تطبيقات مشفّرة، من دون معرفة مباشرة بينهم، وسط تأكيد مصادر أمنية ارتباطه بالاستخبارات الإسرائيلية.