توهم ضحاياها بحجج إنسانية وتسرق أموالهم!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه:

"تعمّم هذه المديريّة العامّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة موقوفة قامت بعدّة عمليّات احتياليّة، وتُدعى: س. ح. (مواليد عام 1981، لبنانيّة) التي كانت تتّصل بضحاياها عبر الرقم 173007-71 طالبةً منهم مساعدات ماليّة لصرفها في شؤون عائليّة طارئة. كما كانت توهم بعض الضّحايا بأنّ أخاها يملك معارض لبيع السّيّارات في الخارج، وتطلب منهم مبالغ ماليّة لتأمين شحن سيّارات لهم بهدف الاستفادة المادّيّة، وبعد أن يحوّلوا لها المبلغ المطلوب عبر إحدى شركات تحويل الأموال، تتوارى عن الأنظار".

وتابع البلاغ، "لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة بناءً على إشارة القضاء المختصّ، من الذين وقعوا ضحيّة أعمالها وتعرفوا إليها، الاتّصال بمفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرقم 531226 – 07 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".