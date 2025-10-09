كواليس - مدارس تواجه الطلاب السوريين!

A + A -

يواجه مدراء المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية مشكلة تسجيل الطلاب السوريين وخصوصاً النازحين الجُدد بعد سقوط النظام السوري السابق، حيث يرفض المدراء تسجيل الطلاب الذين لا يملكون إقامات في لبنان، حيث تمنّعَت مديرة إحدى المدارس عن تسجيل نازح سوري والدته لبنانية في المدرسة من دون إقامة ما أثار غضب الأهل. وجرى نقل مثل هذه الحالات للمعالجة بين وزارة التربية والتعليم العالي ومفوضية الشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من دون إيجاد الحل حتى الآن، ما دفع بالمدراس الى انتظار تعميم من وزارة التربية للبت بمئات الطلبات.