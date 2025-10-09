الطقس يستقرّ بدءًا من هذا اليوم...

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ويبقى احتمال هطول بعض الامطار الخفيفة بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، يستقر الطقس خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة، فيتحول الطقس تدريجيا الى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال غرب تركيا ، يرافقه انخفاض بدرجات الحرارة يتراجع تأثيره اعتبارا من يوم الجمعة حيث يستقر تدريجيا .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد غزارتها أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 55 كلم/س شمال البلاد، حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين مع احتمال حدوث إنفراجات خلال النهار، تخف الأمطار تدريجيا ابتداء من المساء ويتحول الى غائم جزئيا.

الجمعة:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ويبقى احتمال هطول بعض الامطار الخفيفة بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، يستقر الطقس خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة، فيتحول الطقس تدريجيا الى قليل الغيوم .

السبت:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال .

الأحد:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها في الداخل.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة ، في الداخل من 13 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 55 كم/س .

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,37

-ساعة غروب الشمس: 18,14