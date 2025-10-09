living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الطقس يستقرّ بدءًا من هذا اليوم...

9
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ويبقى احتمال هطول بعض الامطار الخفيفة بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، يستقر الطقس خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة، فيتحول الطقس تدريجيا الى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  بسبب تأثير  منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال غرب تركيا ، يرافقه انخفاض بدرجات الحرارة يتراجع تأثيره اعتبارا من  يوم الجمعة حيث يستقر تدريجيا .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول  في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  

غائم مع ضباب على المرتفعات  وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد غزارتها أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 55 كلم/س شمال البلاد،  حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين مع احتمال حدوث إنفراجات خلال النهار، تخف الأمطار تدريجيا ابتداء من المساء ويتحول الى غائم جزئيا.

الجمعة:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ويبقى احتمال هطول بعض الامطار الخفيفة بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، يستقر الطقس خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة، فيتحول الطقس تدريجيا الى قليل الغيوم .

السبت:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال .

الأحد:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها في الداخل.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة ، في الداخل من 13 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 55 كم/س .

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  6,37

-ساعة غروب الشمس:  18,14

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout